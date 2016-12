Įsigijau Samsung Smart TV, konkrečiai Samsung UE40D6500 ir nusprendžiau šiek tiek apie jį parašyti. Tai nebus televizoriaus apžvalga, greičiau šiek tiek pastabų ir perspėjimų norintiems įsigyti šį ganėtinai populiarų televizoriaus modelį. Ganėtinai išsamų aprašymą truputį aukštesnės klasės modeliui rasite Praeivio tinklaraštyje, todėl aš labai neišsiplėsiu. Jei trumpai, tai televizorius neatrodo toks jau ir protingas, nors ir išdidžiai visur deda žodį Smart, tiesa, tai nėra pačios aukščiausios klasės televizorius. Įdomu ar problemos kartojasi ir aukštesnėje klasėje? Meniu nustatymai supaprastinti iki maksimumo, tad kažkokių asminių nustatymų nesitikėkite,

Aš norėčiau aprašyti kelis nepatogumus, nors ir nesu tikras ar jie nesikartoja ir kitų kompanijų televizoriuose. Manau, viena iš problemų tai Samsung dažnai bukas Apple ideologijos kopijavimas – daiktus daryti kuo paprastesnius, nors dažnai paprastumas virsta tiesiog bukumu. Pvz. norint surūšiuoti kanalus, kaip minėjo Praeivis, to negalėsite atlikti įprastai per Meniu (turbūt Samsung išsigando poros papildomų nustatymų ir norėjo viską supaprastinti). Tam turėsite eiti į Smart TV skyrelį, ten susirasti Channels ir pakeitimus daryti ten. Nors kanalų paieška vyksta per Meniu. Kur logika?

Kita iš labai nuvylusių problemų – tai vaizdo formato automatinio nustatymo nebuvimas. Šiuo metu daugelis kanalų rodomi skirtingais formatais, vieni 16:9, kiti 4:3, o kiti dar kitokiu. Tai yra jei vienus kanalus matysite su juodomis juostomis, kitus rodys per pilną ekraną, dar kitus su siauromis juodomis juostomis. Jei kurį kanalų nustatysite visu pločiu, kiti kanalai jau nebetilps į ekraną. Labiausiai gaila ir kartu stebina, kad ganėtinai kiti turimi Samsung TV, vienas tiek žemos klasės televizorius, kitas nors ir aukštos, bet ganėtinai senas, šios problemos neturi, visus kanalus norint rodo originaliu formatu, norint automatiškai išplečia.

Trumpa atmints. Televizoriaus atminitis tikrai arba labai trumpa, arba televizorius nėra gana protingas – neprisimena kanalo nustatymų, jei nustatai kanalo kalbą, perjungi kitą kanalą ir sugrįžti – kanalo kalba vėl lieka ankstesnė. Tiesa sakant, neprisimena jokių nuostatų kiekvienam kanalui, tame tarpe ir minėto formato. Na, neprisimins ir iš kur žiūrėjote paskutinį filmą, jau nekalbant apie kažkokį prisiminimą kur baigėte žiūrėti filmą.

Jau minėtas kanalų rūšiavimas vėlgi tikra kančia, ir vėl keista, kad senesni televizoriai šios problemos neturi. Seniau norint kanalus surūšiuoti, matėte koks tai kanalas, dabar senesniems analoginiams kanalams matote tik S1, S3 ir t.t. , taip kad teks pažiūrėti kas tas S1, vėl eiti į Smart TV skyrelį Channels, susirasti kanalą, stumti, vėl žiūrėti koks kanalas slepiasi po S3 ir vėl pasaka kone be galo. Pats kanalų rūšiavimas neidealus, negalite sumalti analoginių kanalų su skaitmeniniais taip kaip norite – pirma eis skaitminiai, tik po to visi analoginiai.

Tiesa sakant tai, kad televizorius nieko neprisimena pats, televizorius sudaro ganėtinai buko daikto įvaizdį. Čia paminėjau labiausiai nustebinusius trūkumus, nes niekaip negaliu suprasti, kodėl senesni modeliai daugelio šių problemų neturi? Neminėsiu problemų su 3D, lėta naršyklė, problemėlių su grotuvu – gali būti kad kitų kompanijų modeliai jų turi dar daugiau.

Kaip spręsti šias problemas? Jei televizorių jau nusipirkote, kaip išspręsti aš nežinau, gal bus pataisyta su firmware atnaujimu? Jei televizorių dar tik perkate ir norite gudresnio, pasidairykte į aukštesnės klasės arba kitų įmonių modelius.